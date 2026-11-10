Ausblick: InMode gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.11.26 07:01 Uhr

InMode lädt am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,321 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte InMode 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,71 Prozent auf 91,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 370,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 370,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net