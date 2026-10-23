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Ausblick: Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd (A)
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Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech lädt am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,312 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,01 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 11,43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 CNY, gegenüber 0,620 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 53,82 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,47 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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