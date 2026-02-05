Ausblick: InnovAge zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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InnovAge wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte InnovAge -0,080 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 234,3 Millionen USD gegenüber 218,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,252 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 944,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 853,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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