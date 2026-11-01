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Ausblick: Innovative Industrial Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Innovative Industrial Properties
48.28 EUR 0.84 EUR 1.77 %
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Innovative Industrial Properties lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Innovative Industrial Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,970 USD je Aktie gewesen.

Innovative Industrial Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, gegenüber 3,93 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 253,8 Millionen USD im Vergleich zu 266,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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