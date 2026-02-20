Ausblick: Innovex International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Innovex International wird am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,291 USD. Dies würde einer Verringerung von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Innovex International 0,470 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 240,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,77 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 944,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 660,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net