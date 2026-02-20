DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.756 +0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Kaum Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Innovex International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

22.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Innovex International Inc Registered Shs
21,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Innovex International wird am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,291 USD. Dies würde einer Verringerung von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Innovex International 0,470 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 240,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,77 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 944,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 660,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Innovex International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Innovex International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Innovex International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Innovex International Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung