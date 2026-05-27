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Ausblick: Inox Wind legt Quartalsergebnis vor

28.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inox Wind Ltd
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Inox Wind wird am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Inox Wind ein EPS von 1,13 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inox Wind in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 18,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,98 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,71 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 50,07 Milliarden INR, gegenüber 35,57 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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