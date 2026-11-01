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Ausblick: Inspire Medical Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Inspire Medical Systems Inc Registered Shs
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Inspire Medical Systems präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Inspire Medical Systems 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 204,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Inspire Medical Systems 224,5 Millionen USD umsetzen können.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 853,8 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.02.19 Inspire Medical Systems Buy Dougherty & Company LLC
29.05.18 Inspire Medical Systems Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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