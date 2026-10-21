Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Insteel Industries wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Insteel Industries 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 201,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 2,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 731,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 647,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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