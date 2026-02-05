Ausblick: Intapp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intapp wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,283 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intapp -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 144,3 Millionen USD gegenüber 129,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD im Vergleich zu -0,230 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 573,0 Millionen USD, gegenüber 504,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net