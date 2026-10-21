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Ausblick: Intea Fastigheter Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Intea Fastigheter Registered B stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Intea Fastigheter Registered B noch 0,790 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 464,9 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 392,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,39 SEK, gegenüber 2,53 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,80 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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