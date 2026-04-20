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Ausblick: Intea Fastigheter Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intea Fastigheter AB Registered Shs -B-
7,26 EUR -0,03 EUR -0,41%
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Intea Fastigheter Registered B gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,937 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,98 Prozent auf 452,1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 356,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,53 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,86 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,56 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net

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