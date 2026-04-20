Ausblick: Intea Fastigheter Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Intea Fastigheter Registered B gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,937 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,98 Prozent auf 452,1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 356,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,53 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,86 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,56 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.net
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