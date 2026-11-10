Ausblick: Integra Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Integra Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,057 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 CAD erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 77,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 97,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,256 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 295,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 340,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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