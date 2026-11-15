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Ausblick: Interactive Strength mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Strength Inc Registered Shs
1.17 USD -0.07 USD -5.65 %
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Interactive Strength wird am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -11,435 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Interactive Strength noch -217,700 USD je Aktie verloren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,89 Prozent auf 6,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -75,125 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1202,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 25,1 Millionen USD, gegenüber 11,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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