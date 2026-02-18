DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +0,9%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.796 -0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl83,04 +1,3%Gold5.146 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Heftige Börsenverluste in Asien -- CrowdStrike schreibt wieder schwarze Zahlen -- Siemens Energy mit milliardenschwerem Aktienrückkauf
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Inuvo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inuvo Inc Registered Shs
2,68 EUR 0,46 EUR 20,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Inuvo wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,315 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 32,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,538 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 88,9 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Inuvo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Inuvo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inuvo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Inuvo Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung