Ausblick: Inuvo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inuvo wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,315 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 32,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,538 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 88,9 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net