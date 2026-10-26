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Ausblick: InvenTrust Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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InvenTrust Properties Corp Registered Shs
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InvenTrust Properties wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,033 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,75 Prozent verringert. Damals waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll InvenTrust Properties im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 84,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,87 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,42 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 335,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 300,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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