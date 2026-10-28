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Ausblick: Invesco Mortgage Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Invesco Mortgage Capital Inc Registered Shs
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Invesco Mortgage Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,456 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Invesco Mortgage Capital 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Invesco Mortgage Capital 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Invesco Mortgage Capital 54,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 204,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 187,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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