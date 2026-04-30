Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Investors Real Estate Trust Registered lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Investors Real Estate Trust Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 66,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,044 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,02 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 353,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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