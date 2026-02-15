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Ausblick: IPCA Laboratories informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

29.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs
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Charts|News|Analysen

IPCA Laboratories wird am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,07 INR aus. Im letzten Jahr hatte IPCA Laboratories einen Gewinn von 2,67 INR je Aktie eingefahren.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,78 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 49,87 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 29,08 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 96,55 Milliarden INR, gegenüber 88,49 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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