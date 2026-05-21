Ausblick: IRIDEX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

17.08.26 07:01 Uhr

IRIDEX veröffentlicht am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei IRIDEX für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,050 USD, gegenüber -0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 53,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net