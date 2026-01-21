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Ausblick: ITC Hotels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ITC Hotels Ltd Regsitered Shs
155,00 INR 1,30 INR 0,85%
Charts|News|Analysen

ITC Hotels lädt am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 INR erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,29 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,39 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,05 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 41,36 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 35,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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