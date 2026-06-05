Ausblick: J M Smucker präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

J M Smucker veröffentlicht am 09.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,850 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei J M Smucker für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,26 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,02 USD im Vergleich zu -11,570 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,04 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net