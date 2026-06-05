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Ausblick: J M Smucker präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
J. M. Smucker Co.
87,54 EUR 1,10 EUR 1,27%
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J M Smucker veröffentlicht am 09.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,850 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei J M Smucker für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,26 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,02 USD im Vergleich zu -11,570 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,04 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu J. M. Smucker Co.

DatumRatingAnalyst
26.09.2018J M Smucker UnderperformWolfe Research
17.11.2017J M Smucker HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.2017J M Smucker HoldDeutsche Bank AG
22.09.2016J M Smucker NeutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
10.06.2016J M Smucker BuyDeutsche Bank AG
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17.11.2017J M Smucker HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.06.2016J M Smucker BuyDeutsche Bank AG
03.06.2016J M Smucker BuyDeutsche Bank AG
04.02.2015J M Smucker BuyDeutsche Bank AG
20.11.2012J M Smucker outperformRBC Capital Markets
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15.02.2017J M Smucker HoldDeutsche Bank AG
22.09.2016J M Smucker NeutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
17.02.2015J M Smucker Equal WeightBarclays Capital
28.03.2007J.M. Smucker neutralPrudential Financial
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26.09.2018J M Smucker UnderperformWolfe Research

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