Ausblick: Jabil Circuit gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jabil Circuit wird am 17.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jabil Circuit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,03 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Jabil Circuit im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,93 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,92 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,17 Milliarden USD, gegenüber 29,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net