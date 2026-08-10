Ausblick: Jack Henry Associates präsentiert Quartalsergebnisse

17.08.26 07:01 Uhr

Jack Henry Associates stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jack Henry Associates 1,75 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 631,6 Millionen USD gegenüber 615,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,84 USD im Vergleich zu 6,24 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,38 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net