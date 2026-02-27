DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.637 -0,1%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Ausblick: James River Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

01.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
James River Group Holdings Inc Registered Shs
7,00 USD 0,06 USD 0,86%
Charts|News|Analysen

James River Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,434 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte James River Group noch -2,280 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 153,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 606,6 Millionen USD, gegenüber 707,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

