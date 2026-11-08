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Ausblick: James River Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
James River Group Holdings Inc Registered Shs
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James River Group öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei James River Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 134,8 Millionen USD gegenüber 172,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,96 Prozent.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,703 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 540,7 Millionen USD, gegenüber 687,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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