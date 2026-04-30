Ausblick: James River Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

James River Group stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 155,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 615,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 687,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net