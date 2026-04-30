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Ausblick: JAPAN POST präsentiert Quartalsergebnisse

14.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.
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JAPAN POST lässt sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JAPAN POST die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 27,33 JPY aus. Im letzten Jahr hatte JAPAN POST einen Gewinn von 34,84 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll JAPAN POST mit einem Umsatz von insgesamt 2.998,84 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.081,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,69 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 119,85 JPY, gegenüber 119,30 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 11.560,14 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11.237,57 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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