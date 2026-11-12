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Ausblick: JAPAN POST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Aktien
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.
13.30 EUR 0.30 EUR 2.31 %
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JAPAN POST veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 34,83 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 37,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JAPAN POST 25,25 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll JAPAN POST mit einem Umsatz von insgesamt 2.529,11 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.827,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,57 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 157,09 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 129,14 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11.599,68 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 11.226,24 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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