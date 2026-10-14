DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.359 +0,2%Euro 1,1211 +0,1%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.151 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: JB Hunt Transportation Services legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
202.90 EUR 0.60 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

JB Hunt Transportation Services wird am 15.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,81 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JB Hunt Transportation Services 1,76 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,67 Prozent auf 3,59 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,80 Milliarden USD, gegenüber 12,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle J.B. Hunt Transportation Services Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netAusblick: JB Hunt Transportation Services legt Quartalsergebnis vor
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung - J.B. Hunt Transportation Services-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.netNASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge
Werbung

J.B. Hunt Transportation Services Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für J.B. Hunt Transportation Services nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.07.19 JB Hunt Transportation Services Market Perform Cowen and Company, LLC
18.04.19 JB Hunt Transportation Services Sell Deutsche Bank AG
16.04.19 JB Hunt Transportation Services Market Perform Cowen and Company, LLC
18.01.19 JB Hunt Transportation Services Market Perform Cowen and Company, LLC
17.07.18 JB Hunt Transportation Services Market Perform Cowen and Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.