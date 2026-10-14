Ausblick: JB Hunt Transportation Services legt Quartalsergebnis vor

14.10.26 07:01 Uhr

JB Hunt Transportation Services wird am 15.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,81 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JB Hunt Transportation Services 1,76 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,67 Prozent auf 3,59 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,80 Milliarden USD, gegenüber 12,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net