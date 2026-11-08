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Ausblick: JBS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
JBS N.V. Registered Shs -A-
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JBS gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,224 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent auf 22,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,703 USD, gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 92,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 86,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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