Ausblick: JDcom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
JDcom lässt sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JDcom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
19 Analysten schätzen, dass JDcom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,89 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 29 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 309,11 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 41,78 Milliarden USD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,13 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich auf 1.342,22 Milliarden CNY, gegenüber 182,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf JD.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JD.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen