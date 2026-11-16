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Ausblick: JDcom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
JD.com Inc (spons. ADRs)
24.80 EUR -0.15 EUR -0.60 %
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JDcom lässt sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JDcom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten schätzen, dass JDcom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,89 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 29 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 309,11 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 41,78 Milliarden USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,13 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich auf 1.342,22 Milliarden CNY, gegenüber 182,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.08.19 JDcom Equal Weight Barclays Capital
13.12.18 JDcom Neutral Mizuho
22.10.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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