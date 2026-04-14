Ausblick: Jefferies Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Jefferies Financial Group wird am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jefferies Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,43 Prozent auf 2,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,94 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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Analysen zu Jefferies Financial Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2015
|Leucadia National Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|23.10.2009
|Leucadia Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|22.05.2009
|Leucadia Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
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|Analyst
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|Leucadia National Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
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|Leucadia Basisdepotaufnahme
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