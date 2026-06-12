DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -1,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin55.618 -0,1%Euro1,1567 ±0,0%Öl87,33 -2,0%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Adobe 871981 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Fußball-WM: Diese Länder haben die meisten Fußball-Weltmeister-Titel Fußball-WM: Diese Länder haben die meisten Fußball-Weltmeister-Titel
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Jerash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

14.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jerash Holdings (US) Inc Registered Shs
3,46 USD -0,12 USD -3,35%
Charts|News|Analysen

Jerash gibt am 15.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jerash für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jerash in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,2 Millionen USD im Vergleich zu 29,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD, gegenüber -0,070 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 159,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 145,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Jerash Holdings (US) Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen