Ausblick: Jerash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Jerash gibt am 15.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jerash für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jerash in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,2 Millionen USD im Vergleich zu 29,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD, gegenüber -0,070 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 159,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 145,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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