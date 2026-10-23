Ausblick: Jiang Su Etern präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Jiang Su Etern wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,315 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 66,71 Prozent auf 2,28 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,900 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,93 Milliarden CNY, gegenüber 5,28 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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