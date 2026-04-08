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Ausblick: Jiangsu Changjiang Electronics Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co Ltd (A)
41,98 CNY 3,16 CNY 8,14%
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Jiangsu Changjiang Electronics Technology wird am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY gegenüber 0,300 CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,10 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,98 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,873 CNY, gegenüber 0,900 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 39,79 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 35,93 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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