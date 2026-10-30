Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

30.10.26 07:01 Uhr

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,97 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,09 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,09 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,20 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,63 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net