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Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs-H- Reg S
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JIANGSU LOPAL TECH gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,279 HKD je Aktie gegenüber -0,040 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 295,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,41 Milliarden HKD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,53 Milliarden HKD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,270 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,75 Milliarden HKD, gegenüber 9,67 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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