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Ausblick: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute Limited Company (A)
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Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute präsentiert am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,131 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,10 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 34,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute einen Umsatz von 819,9 Millionen CNY eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,374 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,340 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,23 Milliarden CNY, gegenüber 4,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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