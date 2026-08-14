Ausblick: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute präsentiert am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,131 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,10 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 34,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute einen Umsatz von 819,9 Millionen CNY eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,374 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,340 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,23 Milliarden CNY, gegenüber 4,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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