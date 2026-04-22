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Ausblick: Jiangxi Jovo Energy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

23.04.26 07:01 Uhr

Jiangxi Jovo Energy A gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,373 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 17,52 Prozent auf 5,87 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Jovo Energy A noch 5,00 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,28 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,71 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,28 Milliarden CNY, gegenüber 22,04 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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