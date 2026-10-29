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Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jinan Shengquan Group Share-holding Co Ltd Registered Shs -A-
29.57 CNY 0.77 CNY 2.67 %
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Jinan Shengquan Group Share A wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,353 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jinan Shengquan Group Share A 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,15 Milliarden CNY gegenüber 2,72 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY, gegenüber 1,19 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 12,66 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,90 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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