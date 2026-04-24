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Ausblick: Jindal Saw stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

26.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jindal Saw Ltd Registered Shs
239,60 INR -5,50 INR -2,24%
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Jindal Saw wird am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jindal Saw noch 4,58 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Jindal Saw mit einem Umsatz von insgesamt 55,50 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,20 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 27,31 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 183,25 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 206,94 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

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