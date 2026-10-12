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Zahlenausblick

Ausblick: Johnson Johnson vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Johnson Johnson vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Johnson Johnson-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
232.70 EUR 5.65 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen

Johnson Johnson stellt am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Johnson Johnson im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,12 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,80 Prozent auf 25,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,21 USD im Vergleich zu 11,03 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 101,33 Milliarden USD, gegenüber 94,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.06.21 JohnsonJohnson Outperform Credit Suisse Group
13.10.20 JohnsonJohnson Outperform Credit Suisse Group
27.08.19 JohnsonJohnson kaufen Goldman Sachs Group Inc.
27.08.19 JohnsonJohnson Outperform Credit Suisse Group
16.07.19 JohnsonJohnson Outperform Credit Suisse Group

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