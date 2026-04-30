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Ausblick: Jyothy Laboratories stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jyothy Laboratories Ltd
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Jyothy Laboratories öffnet am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Jyothy Laboratories im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,08 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,67 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,69 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,09 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 29,39 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 28,57 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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