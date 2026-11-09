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Analysten vor Bilanz

Ausblick: K+S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: K+S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die K+S-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13.29 EUR 0.03 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen

K+S wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,166 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 879,6 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 3,91 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.

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