Ausblick: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K92 Mining äußert sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,248 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 193,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 244,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,56 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 876,8 Millionen USD im Vergleich zu 831,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net