Ausblick: Kaken Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kaken Pharmaceutical präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 19,98 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Kaken Pharmaceutical einen Verlust von -140,890 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Kaken Pharmaceutical nach den Prognosen von 2 Analysten 22,69 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,05 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 68,12 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 365,42 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 82,17 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 94,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net