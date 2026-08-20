Ausblick: Kanamoto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

03.09.26 07:01 Uhr

Kanamoto stellt am 04.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 63,42 JPY gegenüber 59,36 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Kanamoto nach den Prognosen von 2 Analysten 55,38 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,63 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 379,92 JPY, gegenüber 314,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 220,76 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,27 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net