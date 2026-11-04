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Ausblick: Karman präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Karman Holdings Inc Registered Shs
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Karman öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,151 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Karman 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 59,93 Prozent auf 194,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,585 USD, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 742,3 Millionen USD im Vergleich zu 471,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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