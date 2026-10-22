Ausblick: Karnell Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

22.10.26 07:01 Uhr

Karnell Group Registered B wird am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,950 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,880 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 33,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 436,1 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Karnell Group Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 580,0 Millionen SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 4,30 SEK je Aktie, gegenüber 2,67 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,10 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net