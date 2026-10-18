Ausblick: Karooooo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

18.10.26 07:01 Uhr

Karooooo lässt sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karooooo die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,56 ZAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Karooooo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,60 Milliarden ZAR für Karooooo, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 75,6 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 39,50 ZAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,58 Milliarden ZAR, gegenüber 313,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net